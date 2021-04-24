Боец MMA победил удушением ниндзя за 20 секунд

Американский боец смешанного стиля (MMA) Канаан Кавайи одержал победу на турнире Legacy Fighting Alliance (LFA). Видео опубликовано в Twitter-аккаунте UFC Fightpass.
Canaan with the debut submission!!!!#LFA105 pic.twitter.com/P6hiVRsneQ— UFC FIGHT PASS (@UFCFightPass) April 24, 2021
23-летний американец вынудил сдаться соотечественника Джейка Чилдерса, применив «удушение ниндзя». Кавайи одержал победу за 20 секунд уже в первом раунде.
Кавайи одержал шестую победу в карьере при единственном поражении. Боец успешно дебютировал в рамках LFA. До этого Кавайи участвовал в ивентах Bellator, Destiny MMA, Smash Global.
23 апреля на турнире Absolute Championship Akhmat белорусский боец Александр Ковалев победил удушающим приемом «анаконда» финна Маруса Ритохонка.