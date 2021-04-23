Боец MMA поймал соперника на удушающий и довел его до потери сознания

Белорусский боец смешанного стиля (MMA) Александр Ковалев одержал победу над финном Маркусом Ритохонка на турнире Absolute Championship Akhmat (ACA). Видео доступно в Instagram-аккаунте турнира.

Фото опубликовано @aca_mma

В концовке первого раунда Ковалев поймал соперника на удушающий прием «анаконда». Белорус довел Ритохонка до потери сознания. После того как рефери остановил поединок, финский спортсмен остался лежать на канвасе.

Белорус успешно дебютировал в рамках российского промоушена. Ковалев одержал девятую победу подряд в MMA. В профессиональных поединках он еще не проигрывал.

Ритохонка потерпел четвертое поражение в карьере при семи победах.