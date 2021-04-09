Боец MMA поймал соперника на удушающий в прыжке и победил

Бразильский боец смешанного стиля (MMA) Майкон Сильван одержал победу над Осимхоном Рахмоновым из Таджикистана на турнире Absolute Championship Alhmat (ACA) в Минске. Видео опубликовано в сообществе промоушена во «ВКонтакте».

28-летнему Сильвану удалось закончить схватку в концовке первого раунда. Рахмонов поймал ногу оппонента, а бразилец воспользовался моментом, чтобы напрыгнуть на соперника и поймать на удушающий прием — гильотину. Борьба продолжилась в партере, однако таджикистанский боец не сумел выйти из опасного положения и был вынужден сдаться.

Сильван одержал 16-ю победу в карьере. Рахмонов же потерпел неудачу в своем дебютном поединке в рамках ACA.

6 ноября аналогичным приемом, но только в положении стоя схватку закончил россиянин Алексей Ефремов. Его поединок против украинца Вадима Шабадаша также прошел под эгидой ACA.