В Совбезе назвали возможный сценарий биологической атаки на Россию

Первый заместитель секретаря Совета безопасности России Юрий Аверьянов в интервью РИА Новости назвал возможный сценарий биологической атаки.

По его словам, смертельные микробы из лабораторий США и НАТО, которые расположены у границ России, могут «якобы по ошибке» попасть в природу и привести к массовому поражению людей как на российской территории, так и в сопредельных странах.

Ранее Аверьянов заподозрил США в вовлечении других стран в создание биооружия. По его словам, в последние годы США и их союзники по НАТО значительно активизировали биологические исследования во многих государствах мира. Он отметил, что для каждой страны Соединенные Штаты разрабатывают индивидуальные планы работ исходя из потребностей национальных биопрограмм, в первую очередь военного назначения.

7 апреля секретарь Совбеза Николай Патрушев заявил, что у Москвы есть основания полагать, что США разрабатывают биооружие в лабораториях, находящихся у границ России. По его словам, такие лаборатории называют исследовательскими центрами по борьбе с опасными заболеваниями.