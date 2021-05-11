Гостья пришла на свадьбу в белом платье и случайно выдала тайну об измене жениха

Знакомая жениха пришла на свадьбу в белом шелковом платье, заняла место невесты за столом и выдала тайну о его измене. Рассказ сестры невесты, которая была свидетельницей на церемонии, появился на портале Kidspot.com.

По словам анонимной пользовательницы, на протяжении торжества, как только невеста отвлекалась на беседу с другими гостями, незнакомка флиртовала с женихом . Ее поведение заметили родители невесты и посоветовали держать себя в руках и контролировать эмоции.

Свидетельница заявила, что сразу почувствовала связь между гостьей и будущим супругом сестры. Когда она спросила об этом мужчину, «он не сообразил, что ответить, и сменил тему разговора».

Через два года после свадьбы рассказчица выяснила, что неизвестная гостья работала в одной компании с женихом, и у них был роман. Она доложила об этом сестре и попросила прощения за то, что не сообщила о своих догадках раньше. «Вот поэтому мудрые люди рекомендуют доверять своей интуиции», — написала юзерша в заключение публикации.

В марте пользовательница Reddit случайно нашла новую вещь у жениха и раскрыла его измену. В своей публикации автор рассказала, что обнаружила чужое нижнее белье и чулки в доме молодого человека. Она решила отомстить неверному возлюбленному: взломала его аккаунт в Facebook и написала от его имени всем девушкам, с которыми он встречался.