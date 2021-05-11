Подросток подверг экипаж самолета опасности одним действием и избежал тюрьмы

Подросток был арестован полицией из-за одного действия — он направил лазерную указку на приземляющийся ночью самолет, однако позже избежал тюрьмы. Об этом пишет Daily Mail.

9 мая австралийский подросток, предположительно, находясь на заднем дворе своего дома, направил лазерную указку на лайнер, приземляющийся ночью в аэропорту Сиднея. Мальчика задержали правоохранительные органы в этот же день, тем не менее вскоре его отпустили из отделения.

Полиция Нового Южного Уэльса недавно опубликовала заявление, в котором сообщила о 12 похожих инцидентах за последнее время. Общественность предупредили, что направление лазерных лучей на самолеты подвергает экипаж самолета опасности — это может ослепить пилотов или пассажиров.

Данное действие является нарушением закона. Так называемое лазерное хулиганство признается во многих государствах противоправным действием. Злоумышленники при помощи лазерных указок большой мощности слепят пилотов, мешая осуществлять маневры.

В январе неизвестный ослепил лазером пилотов пассажирского самолета при посадке в столичном аэропорту Внуково. Члены экипажа рейса, летевшего из Грозного в Москву, доложили, что на них направили зеленый луч.