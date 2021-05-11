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Генсек ООН раскрыл темы переговоров с Лавровым

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Фото: Globallookpress.com

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым планирует обсудить проблемы безопасности на Украине, в Сирии и Ливии. Темы предстоящих переговоров раскрыл сам генсек, передает РИА Новости.

Он понадеялся, что «в соответствии с договоренностями все ключевые проблемы безопасности в сегодняшнем мире» будут затронуты и обсуждены. Гутерриш отметил, что в числе стран, ситуацию в которых он должен обсудить в разговоре с Лавровым, есть Ливия, Сирия, Йемен, Украина, Афганистан.

По итогам встречи генсек ООН рассчитывает обменяться мнениями с главой МИД России по предотвращению и урегулированию конфликтов в этих странах.

Гутерриш также добавил, что его визит поможет укреплению связей ООН с Россией и взаимному сотрудничеству во многих сферах, в том числе в сферах безопасности, развития, климата и экологии, а также прав человека.

Гутерриш проведет несколько встреч в Москве с 12 по 14 мая.

Ранее генсек ООН призвал страны не допускать новой холодной войны. По его словам, мир переживает непростое время, поэтому международное сотрудничество в данный момент необходимо больше всего.

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