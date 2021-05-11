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Появилось видео контртеррористической операции в казанской школе после стрельбы

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Появилось видео контртеррористической операции сотрудников силовых ведомств в школе №175 в Казани, где устроил стрельбу 19-летний Ильназ Галявиев. Соответствующее видео публикует РИА Новости.

На кадрах демонстрируется, как силовики заходят в здание школы. Прилегающая территория также контролируется правоохранителями. Кроме того, можно увидеть, что преподаватели и ученики выведены из школы и находятся за пределами ученого заведения.

ЧП произошло утром 11 мая в школе на улице Файзи в Казани. Первоначально сообщалось, что в нападении участвовали двое молодых людей, однако позже Национальный антитеррористический комитет (НАК) опроверг информацию о двух вооруженных преступниках.

По последним данным, погибли 10 человек, пострадали 20 человек. Причиной нападения могла стать месть юноши.

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