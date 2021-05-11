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Ученик распылил перцовый баллончик в астраханской школе

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Фото: МЧС России по Астраханской области

Спасатели эвакуировали 70 учеников и пять преподавателей из школы в Наримановском районе Астраханской области после того, как один из учащихся распылил в здании перцовый баллончик. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС по региону.

По данным ведомства, на месте работает отделение мобильного комплекса радиационной и химической разведки от специализированной пожарно-спасательной части и бригада скорой помощи. Медики проводят первичный осмотр трех детей, состояние которых оценивается как удовлетворительное.

Отмечается, что инцидент не повлиял на учебный процесс, занятия прошли в обычном режиме.

В сентябре прошлого года в Южно-Сахалинске шестиклассник во время перемены распылил перцовый баллончик на двух своих сверстников. Инцидент произошел в раздевалке спортивного зала, где находились и другие дети. Школьники были экстренно эвакуированы из помещений, занятия в спортзале до конца дня были отменены.

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