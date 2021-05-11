Звезду UFC арестовали

Американского бойца смешанного стиля (MMA) Энтони Джонсона арестовали в казино города Анкасвилл. Об этом сообщает MMA Weekly.

Американца, известного по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), задержали и предъявили обвинение в краже личности. Джонсон использовал чужую кредитную карточку для покупки билета на самолет.

37-летний бывший чемпион и звезда UFC возобновил карьеру 7 мая. Джонсон одержал победу над Хосе Азеведу на турнире Bellator 258 и пробился в полуфинал Гран-при организации в полутяжелом весе.

Джонсон не выходил в октагон с 2017 года. Американец подписал контракт с Bellator в декабре 2020 года.

На счету Джонсона 23 победы при шести поражениях.