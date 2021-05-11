Украине предсказали новые «тарифные бунты»

Глава украинской государственной компании «Нафтогаз» Юрий Витренко в интервью порталу «НВ Бизнес» предсказал стране новые «тарифные бунты», если цены на газ не стабилизируются.

По его словам, в настоящее время на Украине фактически не существует ни розничного, ни оптового рынка газа, из-за чего процесс ценообразования фактически остается без контроля со стороны государства. «Рынок — это не стихийный базар. Чтобы поддерживать эффективность рынка, нужна роль государства. А вот дальше уже, когда вы обеспечили эффективную работу механизма, тогда механизм может работать сам», — сказал Витренко.

Он добавил, что для предотвращения новых протестных акций власти должны заранее принять необходимые меры, однако не пояснил, о каких конкретных механизмах идет речь. «Цена на газ — это один из элементов системы уравнений», — отметил глава компании.

Ранее правительство Украины во избежание резких колебаний цен на энергоносители из-за окончания действия субсидирующих программ приняло решение автоматически перевести страны на годовые тарифы. По новым правилам, цена за кубометр газа будет варьироваться от 7,96 до 13,5 гривен (21,4 и 36,2 рубля соответственно).

Предыдущие повышения стоимости тарифов ЖКХ на Украине нередко приводили к акциям протеста. После того, как в январе компания «Нафтогаз» повысила цену на газ для населения на 14 процентов — до 7,22 гривны (около 19 рублей) без учета стоимости распределения, в стране начались так называемые «тарифные бунты».

Недовольные политикой властей перекрывали дороги в Полтавской области. Антиправительственные демонстрации проходили также во Львове, Одессе, Лубнах и других населенных пунктах, в Житомире протестующие брали штурмом областную администрацию.