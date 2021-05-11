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Нутрициолог назвала самый полезный молочный продукт

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Фото: Depositphotos

Пользу молочных и кисломолочных продуктов следует оценивать с точки зрения содержания в них белка. Самым полезным является творог, так как в 100 граммах этого молочного продукта содержится наибольшее количество белка. Об этом заявила член Национального общества диетологов и Европейской ассоциации по изучению ожирения Ольга Декке, передает телеканал «Звезда».

По ее словам, при выборе творога лучше отдавать предпочтение видам с жирностью 5 процентов. Нутрициолог подчеркнула, что такой выбор является оптимальным: продукт не калорийный, но, в отличие от обезжиренной версии, содержит необходимое количество жиров, играющих важную роль в построении клеток человеческого организма.

Также в топ-5 полезных молочных продуктов вошли варенец, кефир, натуральный йогурт и ряженка. Молоко в рейтинге занимает последнюю строчку, добавила Декке, из-за того, что некоторые люди со временем перестают усваивать лактозу.

Ранее врач-диетолог рассказала как оставаться здоровым и улучшить качество жизни людям, которые не едят мясо. В частности, она посоветовала увеличить количество белка растительного или животного происхождения.

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