Диетолог назвала наименее вредный кофе

Нутрициолог и чемпионка России по боди-фитнесу Мария Розанова назвала наименее вредную разновидность кофе. По ее мнению, это должен быть максимально простой напиток без добавок и с небольшим содержанием кофеина, передает «Москва 24».

Специалист отметила, что модный сейчас кофе с сухим молоком, сливками и сахаром вызывает процесс брожения и убивает полезную микрофлору кишечника, что способствует ослаблению иммунитета. Она предостерегла от употребления напитка с густой шапкой молочной пены — латте, макиато и капучино.

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«Если мы добавим в кофе молоко, сливки, сахар или подсластитель, изменится пищевая ценность напитка, увеличится содержание белков, жиров и углеводов. Чем больше молока, тем меньше антиоксидантной активности. Поэтому, конечно же, лучше выбирать напиток как можно проще, без добавок и высокой концентрации самого кофеина: это американо, причем без сахара», — подчеркнула Розанова.

С исследованиями о том, что три чашки кофе в день продлевают жизнь, нутрициолог согласилась, но напомнила, что объем этих чашек — не более 70 миллилитров, в то время как некоторые люди пьют из емкостей даже по 400 миллилитров, напиток тоже употребляют разный, растворимый или фильтрованный.

Розанова отметила, что кофе содержит более тысячи активных веществ, на организм человека больше всего влияют хлорогеновая кислота, полифенолы, дитерпены и кофеин. Последний создает иллюзию прилива сил, но через час усталость возвращается и даже усиливается, добавила специалист.

Нутрициолог подчеркнула, что напиток вреден для людей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, при диабете, пониженном давлении. Кроме того, он провоцирует проблемы с кожей и набор лишнего веса, а также образование атеросклеротических бляшек в сосудах.

Ранее диетологиназвали опасные для употребления на голодный желудок продукты. Кофе, по словам ученых, стимулирует повышенное производство кислоты в желудке, а также раздражает слизистую желудка, что вызывает тошноту и изжогу. У людей с синдромом раздраженного кишечника кофе может ухудшить его симптомы — рези в области брюшной полости, вздутие живота, а также расстройства пищеварения и повышенное газообразование.