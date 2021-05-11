Наушники Samsung вызвали боль и воспаление

Побочными эффектами при использовании наушников Samsung назвали боль в ушах и воспаление. Об этом сообщает китайское издание ITHome со ссылкой на местное телевидение.

Журналисты ссылаются на многочисленные жалобы пользователей новой гарнитуры Galaxy Buds Pro. По словам владельцев наушников, они испытывают проблемы с их использованием. Некоторые обладатели аудиоаксессуаров заявили, что чувствуют боль в ушах при прослушивании музыки. В ряде случаев пользователи рассказали о появлении в ушной раковине излишней влаги и дискомфорта.

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Также встречаются отчеты о жалобах на воспаление слухового канала. У некоторых покупателей Galaxy Buds Pro наушники вызвали аллергию и нагноение.

В компании уже отреагировали на проблему. По словам представителей Samsung, перед выходом на рынок наушники были тщательно протестированы с учетом рекомендаций медиков. Испытания подтвердили, что материал, из которого изготовлена гарнитура, не содержит опасных веществ.

Однако специалисты корейской компании заметили, что Galaxy Buds Pro имеют внутриканальную конструкцию, поэтому могут вызвать неудобства и раздражение у ряда пользователей. Во избежание появления аллергии и воспалений в Samsung рекомендовали регулярно чистить гарнитуру сухой салфеткой и не позволять образовываться влаге на амбушюрах гаджета.

В марте врач-отоларинголог высшей категории Владимир Зайцев заявил, что продолжительное использование наушников чревато развитием грибкового отита (отомикоза), формированием серной пробки и появлением контактного отита. Специалист рекомендовал пользоваться наушниками не больше часа в день, при этом соблюдая перерыв.