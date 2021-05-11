ООН призвала своих сотрудников привиться «Спутником V»

ООН призвала своих сотрудников привиться от коронавируса. Об этом рассказал генсек организации Антониу Гутерриш, его цитирует ТАСС.

Сотрудникам ООН также предложили привиться российским препаратом «Спутник V» там, где его применение одобрено медицинскими регуляторами.

«Многие сотрудники ООН уже получили вакцину "Спутник V", в частности, в России. И мы бы хотели иметь возможность самим использовать ее. Но пока мы ждем ее одобрения Всемирной организацией здравоохранения», — заключил Гутерриш.

Российский препарат «Спутник V» стал первой в мире зарегистрированной вакциной на основе аденовируса человека. В настоящее время разработка российских ученых входит в десятку лучших вакцин-кандидатов в списке ВОЗ. В России прививочная кампания стартовала 5 декабря 2020 года.

Согласно исследованиям, проведенным в Венгрии, отечественная разработка показала наилучшие результаты по части безопасности и эффективности среди конкурентов: так, среди 100 000 вакцинированных «Спутник V» средняя смертность оказалась меньше в 7-32 раза, а число заражений COVID-19 — ниже в 2-7 раз. Таким образом, вакцина продемонстрировала лучшие показатели.