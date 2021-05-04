Шри-Ланка получила первую партию вакцины «Спутник V»

Шри-Ланка получила первую партию вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщается в официальном Twitter-аккаунте российского препарата.

В начале марта исполняющий обязанности министра здравоохранения Чанна Джаясумана сообщил, что Шри-Ланка одобрила экстренное применение «Спутника V». Также кабинет министров Шри-Ланки одобрил покупку российской вакцины.

Ранее министерство здравоохранения Узбекистана получило первую партию российской вакцины от коронавируса «Спутник V». В ведомстве не раскрыли данные о количестве поступивших доз партии препарата, однако известно, что всего Ташкент рассчитывает приобрести у России до одного миллиона инъекций.

Российский препарат «Спутник V» стал первой в мире зарегистрированной вакциной на основе аденовируса человека. В настоящее время разработка российских ученых входит в десятку лучших вакцин-кандидатов в списке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). В России прививочная кампания стартовала 5 декабря 2020 года.