Индийцы попытались продать радиоактивный уран через интернет и были арестованы

В Индии двое мужчин пытались продать через интернет семь килограммов природного высокорадиоактивного урана и были арестованы. Об этом сообщает издание Dawn.

Отмечается, что инцидент произошел в центральном штате Махараштра. Правоохранители оценили стоимость изъятого груза в 2,9 миллиона долларов (215 миллионов рублей). «Мы получили информацию, что человек, идентифицированный как Джигар Пандья, собирался незаконно продать куски уранового вещества. Мы поставили ловушку, и он был арестован», — рассказали в полиции.

Отмечается, что уран мужчине дал другой индиец, Абу Тахир, у которого при обыске обнаружили большие запасы вещества. В настоящее время оба мужчины находятся под арестом.

В 2019 году подобный случай произошел в Японии. Тогда продавец планировал сбыть обедненный уран. Несмотря на то что доза облучения от него ниже, чем от природного урана, он может быть опасен для человека.