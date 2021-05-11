Глава UFC отреагировал на обвинения в сексе с девушками-бойцами

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт отреагировал на выпады бывшего атлета промоушена Диего Санчеса и его наставника Джошуа Фабиа. Об этом сообщает Bloody Elbow.

В частности, Уайт прокомментировал слова Фабиа, который обвинил самого промоутера, а также матчмейкера UFC Шона Шелби в сексуальных связях с девушками-бойцами организации. «Увы, речь идет о взрослых людях, которые могут делать, что хотят. Все мы выбираем свой путь. Вот и Диего свой выбрал. Удачи ему, что ли», — заявил он.

Помимо самих обвинений Фабиа также упомянул, что способен подкрепить слова видеоматериалами. Его подопечный Санчес в свою очередь заявил, что Уайт годами игнорировал его и избегал встречи.

Фабиа известен резкими высказываниями в адрес промоушена и его руководства. В частности, тренер потребовал у UFC предоставить ему медицинские документы относительно его подопечного за всю историю выступлений последнего под эгидой организации.

В апреле бой Санчеса в UFC против Дональда Серроне сорвался. После этого спортсмен объявил об уходе из промоушена. Американец — первый победитель в истории шоу The Ultimate Fighter.