Бывший боец UFC разразился тирадой в адрес главы промоушена

Американский боец смешанного стиля (MMA) Диего Санчес высказался относительно своего ухода из Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Слова спортсмена прозвучали в эфире подкаста SiriusXM's MMA Today.

39-летний боец выразил недовольство тем, как к нему относился глава UFC Дэйна Уайт. Он разразился тирадой в адрес функционера.

«Как дела, Дэйна? Я два года добивался встречи с тобой. А ведь я первый победитель шоу The Ultimate Fighter. Разве оно не помогло компании, у которой на тот момент было 60 миллионов долларов долгов? И все эти турниры с моим участием. И ты все еще не можешь снизойти до меня?» — говорил Санчес.

Боец должен был вернуться в октагон UFC в поединке с Дональдом Серроне. Однако 29 апреля стало известно о срыве боя. Санчес объявил, что его больше не связывают с UFC контрактные обязательства.

Ирландец Конор Макгрегор утверждал, что добивался поединка с Санчесом после своей победы над Серроне в январе 2020-го. Однако, тогда Уайт не стал организовывать поединок.