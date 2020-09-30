Бой между Макгрегором и ветераном UFC сравнили с казнью

Эксперт Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэн Харди считает, что ирландцу Конору Макгрегору не нужно проводить поединок с американцем Диего Санчесом. Об этом сообщает MMA Fighting.

«Не думаю, что Конор что-то вынесет из этого боя», — считает Харди. Он сравнил возможный поединок с казнью.

«Конор любит попадать в заголовки. И если его не упоминают неделю, он обязательно что-то выкинет ради внимания к своей персоне. Думаю, именно этим можно объяснить его заявление о Санчесе», — отметил Харди.

Макгрегор заявил, что готов провести бой с Санчесом. Кроме того, ирландец выложил в сеть переписку с главой UFC Дэйной Уайтом. Разговор с функционером состоялся еще до пандемии коронавируса. Макгрегор просил дать ему возможность подраться с Санчесом, но получил отказ.

Макгрегор объявил об уходе из MMA минувшим летом. Это уже третье подобное заявление в карьере ирландца. Макгрегор известен по выступлениям в UFC. Он становился чемпионом промоушена в двух весовых категориях.