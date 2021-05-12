Пророссийскому политику предсказали победу на выборах во Франции

Члену партии «Национальное объединение» Тьерри Мариани предсказали победу на выборах в регионе Прованс — Альпы — Лазурный Берег во Франции. Об этом пишет Le Figaro.

Политик, которого называют пророссийским, лидирует согласно опросам в преддверии региональных выборов. Пока за него готовы проголосовать от 37 до 39 процентов избирателей.

Мариани — евродепутат, поддержавший присоединение Крыма и сотрудничавший с телеканалом RT France.

Reuters отмечает, что первая за долгое время победа крайне правого политика в регионе может помочь Марин Ле Пен — лидеру «Национального объединения», которая собирается участвовать в президентских выборах в 2022 году.

Региональные выборы во Франции намечены на 20 — 27 июня.

В марте 2021-го Ле Пен рассказала, что выплачивает кредит на деятельность ее движения, взятый в России. Она объяснила, что ее сторонники понимают ситуацию — националистической партии не хотят давать кредит в западных банках — и потому не видят ничего предосудительного в сотрудничестве с российскими банками.