Американский штат объявил режим ЧП из-за кибератаки на трубопровод

В американском штате Флорида было введено чрезвычайное положение (ЧП) после кибератаки на трубопровод компании Colonial Pipeline. Об этом сообщает NBC Miami.

Губернатор Флориды Рон де Сантис подписал соответствующий документ из-за возможных проблем с топливом. Режим ЧП введен на 30 дней и может быть продлен.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки связала Россию с хакерской атакой на оператора трубопровода Colonial Pipeline. По ее словам, Федеральное бюро расследований (ФБР) установило, что кибератака происходила с российской территории. Пресс-секретарь президента США отметила, что Москва должна «действовать ответственно» в связи с данным происшествием.

8 мая компания Colonial Pipeline, которая является крупнейшим в США оператором топливных трубопроводов, сообщила, что ее атаковал вирус-вымогатель. CNN утверждал, что за кибератакой стоит группировка русских хакеров и их сообщество DarkSide. Телеканал подчеркнул, что из-за кибератаки была приостановлена работа трубопровода, обеспечивающего топливом 45 процентов населения Восточного побережья США.