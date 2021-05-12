Турция рассказала о сроках возвращения к нормальной жизни

Турция начнет возвращаться к нормальной жизни после окончания локдауна 17 мая. О таких сроках заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган в телеобращении по случаю окончания священного для мусульман месяца Рамадан, передает Anadolu.

По словам главы государства, власти «взяли эпидемию под контроль и сделают шаги для начала контролируемой нормализации» по окончании Рамадана. Турецкий лидер отметил, что в стране «планировали избавиться от этой напасти еще до конца прошлого года, но все новые волны пандемии повлияли на весь мир», и именно из-за этого пришлось вводить новые ограничения. Президент пояснил, что для борьбы с коронавирусом планируют использовать все средства, в том числе и вакцины.

Он добавил, что власти знают о проблемах людей, работа которых пострадала из-за пандемии, и готовы их устранять. «Мы решим нынешние проблемы так же, как и 20 лет назад, когда из хрупкой с политической, экономической и социальной точки зрения страны мы превратили Турцию в страну, которая сегодня имеет право голоса в регионе и мире», — сказал Эрдоган.

Ранее сообщалось, что Турция приготовилась возобновить авиасообщение с Россией с 1 июня на фоне улучшения ситуации с коронавирусом. До этого стало известно, что в стране одобрили использование российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

Стабильный рост заболеваемости COVID-19 наблюдался в Турции с февраля. В конце апреля Минздрав страны объявил о рекордном числе летальных исходов от коронавируса, ежедневно регистрировались десятки тысяч случаев заражения. Из-за этого Эрдоган объявил полный локдаун для турецких граждан с 19:00 29 апреля по 05:00 17 мая по местному времени. В частности, закрылись все организации и учреждения, кроме специально освобожденных, были запрещены все междугородние поездки. Комендантский час на туристов при этом не распространялся.