Охотник принял туриста за индейку и подстрелил его

Охотник в американском округе Сент-Чарльз, штат Миссури, принял туриста за индейку и по ошибке подстрелил его. Об этом сообщает сайт телеканала Fox 28.

Днем в субботу, 8 мая, мужчина получил огнестрельное ранение в грудь на одной из популярных туристических троп.

Очевидец, который предпочел сохранить анонимность, рассказал, что услышал голоса, а затем увидел одетого с головы до ног в камуфляж охотника с большим ружьем. «Мы находились очень близко к туристической тропе, поэтому казалось невероятным, что кто-то может начать стрельбу», — сообщил он.

Полицейские задержали охотника. Он заявил, что перепутал мужчину с индейкой и случайно выстрелил в него.

Пострадавшего доставили в больницу на вертолете. Он получил серьезные травмы.

По данным департамента охраны природы штата, весенний сезон охоты на индеек закончился в воскресенье, 9 мая.

Ранее сообщалось, что житель населенного пункта Энгельхард, штат Северная Каролина, погиб в результате несчастного случая на утиной охоте в округе Хайд. Он сидел в охотничьем укрытии вместе с сыном, когда получил случайное ранение.