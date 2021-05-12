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Радован Караджич отправится на пожизненное заключение в Британию

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Радован Караджич
Радован Караджич
Фото: Robin van Lonkhuijsen / Reuters

Бывшего лидера Республики Сербской Боснии и Герцеговины Радована Караджича отправят отбывать пожизненное заключение в тюрьму в Великобритании. Об этом со ссылкой на британские власти сообщает агентство Reuters.

«Радован Караджич — один из немногих людей, которых признали виновными в геноциде. Он ответственен за убийства мужчин, женщин и детей в Сребренице, а также причастен к безжалостным атакам на гражданских лиц в Сараеве», — заявил в связи с этим глава МИД Великобритании Доминик Рааб.

Он добавил, британцам стоит гордиться тем, что Британия помогла разыскать и осудить, а теперь и содержать преступников, ответственных за «те ужасные преступления».

В 2016 году бывшего лидера боснийских сербов признали виновным в этнических чистках, массовой депортации людей и геноциде в Сребренице и осудили на 40 лет тюрьмы. В 2019 году приговор сочли слишком мягким и заменили его на пожизненное заключение.

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