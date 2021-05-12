Россиянин посетил непризнанное государство и назвал его «подгнившей сливой»

Россиянин посетил столицу Косово, разочаровался и назвал город «подгнившей сливой». Своими впечатлениями о поездке мужчина поделился в личном блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

Российский турист отправился в Приштину, которая, по славам его знакомых, славится атмосферными узкими улицами, роскошными бутиками и богатым историческим центром. Однако, приехав в столицу, блогер обнаружил грязь, нищету и разруху.

«Ржавые кузова машин, валяющиеся в поле, заросшем бурьянами вместо пшеницы или кукурузы, дыры на дороге», — так описал подъезд к городу автор статьи.

Кроме того, путешественник рассказал о грубых автовладельцах, неопрятных и пыльных улицах, а также о дровах, лежащих кучами прямо на тротуарах.

Город напомнил россиянину Ближний Восток — мужчина вспомнил обилие торговцев, скопление проводов и попрошаек. «В общем, Приштина оказался совсем не туристической жемчужиной, а какой-то сморщенной подгнившей сливой...» — резюмировал автор.

Ранее в апреле российский турист проехал на немецком поезде и огорчился условиями в уборной. По его словам, унитазы в его вагоне были сломаны в течение всей поездки, их никто не пытался починить. Кроме того, пассажир обратил внимание на грязь и беспорядок.