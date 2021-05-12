Глава специального управления полиции сходил на массаж и потерял работу

Глава специального управления полиции Гонконга потерял работу после массажа в нелегальном салоне. Об этом сообщает BBC News.

Директор по национальной безопасности Фредерик Чой (Frederic Choi) был пойман во время полицейского рейда в массажном салоне, не имеющем лицензии на предоставление услуг. После этого в полиции заявили, что Чой отстранен от работы, пока идет расследование «обвинения в неправомерном поведении сотрудника».

Сообщается, что посещение нелицензированного салона в Китае не является правонарушением, но может нанести серьезный ущерб репутации полицейского и всей системы безопасности. По делу офицера может быть организовано дисциплинарное слушание.

В полиции Гонконга заявили, что придают большое значение поведению сотрудников и проведут справедливое расследование. В службе отказались раскрывать дальнейшие подробности инцидента, передает BBC News.

Отмечается, что Чой стал инспектором полиции в 1995-м, а в июле 2020 года был назначен старшим помощником комиссара и директором по национальной безопасности. В феврале 2021 года глава Гонконга Кэрри Лэм наградила его за вклад в обеспечение безопасности. Офицер также был первым претендентом на должность главы полиции в будущем.

Управление по защите национальной безопасности Гонконга было образовано в июле 2020 года. Сотрудники управления должны развивать законодательную систему и формулировать политику по защите и обеспечению нацбезопасности.