Россиянам объяснили порядок возврата денег за лечение

Адвокат Надежда Ермолаева рассказала россиянам, как оформить налоговый вычет за лечение. По ее словам, необходимо предоставить пакет документов из медицинской организации и заявление по специально утвержденной форме, сообщает РИА Новости.

Получить налоговый вычет можно в налоговой инспекции, предоставив туда декларацию 3-НДФЛ, справку о доходах от работодателя по форме 2-НДФЛ, а также пакет подтверждающих документов. Ермолаева отметила, что Налоговый кодекс позволяет сэкономить на обязательных платежах тем, кто понес социально значимые траты. Например, в случае обращения за медицинской помощью или расходов на покупку лекарств.

«Важно понимать, что налоговый вычет — это сумма понесенных человеком расходов, которая уменьшает налоговую базу, с которой человек уплачивает налог на доходы физлиц. То есть гражданин может претендовать на уменьшение подоходного налога не на всю сумму понесенных расходов, а лишь на процент от нее», — объяснила адвокат.

Ранее сообщалось, что с 21 мая в России будет упрощен порядок получения налоговых вычетов. Оформлять имущественные и инвестиционные вычеты по НДФЛ россияне смогут через сайт Федеральной налоговой службы. Теперь гражданам не придется заполнять налоговую декларацию и собирать подтверждающие документы, чтобы получить вычеты по расходам на приобретение жилья или погашения процентов по ипотеке, а также по операциям, учитываемых на индивидуальном инвестиционном счете.