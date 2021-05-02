В России упростят получение налогового вычета на участки и строительство домов

Россияне с 2022 года смогут получить налоговый вычет по упрощенной схеме. В правительстве ожидают, что это позволит стимулировать строительство частных домов, передают «Известия».

Новые вычеты будут регулироваться федеральным законом № 100-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации», который вступит в силу с 1 января 2022 года. Им смогут воспользоваться те, кто заключил сделку с 1 января 2020 года.

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Граждане получат возможность оформить получение автоматически, без посещения налоговой инспекции через личный кабинет на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС), также не нужно будет направлять декларации 3-НДФЛ и прочие документы, поэтому процесс не только упростится, но и ускорится вдвое.

Для недвижимости максимальная сумма вычета составить два миллиона рублей без ипотеки и три миллиона при ее наличии, причем это касается в том числе строительства дома и покупки земельного участка.

Ранее стало известно, что с 21 мая в России будет упрощен порядок получения налоговых вычетов. Оформлять имущественные и инвестиционные вычеты по НДФЛ россияне смогут через сайт Федеральной налоговой службы (ФНС). Соответствующий документ подписал 20 апреля президент РФ Владимир Путин.