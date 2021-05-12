Российская синхронистка выиграла золото ЧЕ и объявила о пропуске Олимпиады

Российская синхронистка Варвара Субботина одержала победу в произвольной программе солисток на чемпионате Европы в Венгрии. Об этом сообщает «Р-Спорт».

После этого россиянка объявила, что вынуждена пропустить Олимпийские игры, которые пройдут летом 2021 года. Субботина досрочно завершит сезон, это связано с необходимостью операции. «Собираюсь лечиться и восстанавливаться. Грустно пропускать Олимпиаду», — заявила спортсменка.

Субботина также добавила, что могла отказаться и от участия в ЧЕ. Тренеры российской спортсменки исключили все погружения из произвольной программы.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа. Изначально, соревнования должны были состояться еще в 2020-м, но были перенесены из-за пандемии коронавируса.

Субботина дважды становилась чемпионкой мира. На чемпионате Европы в 2018 году она завоевала две золотые медали.