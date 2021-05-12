Омбудсмен рассказала о семье устроившего стрельбу в казанской школе

Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец рассказала о семье устроившего стрельбу в казанской школе №175 19-летнего Ильназа Галявиева. Об этом она заявила в эфире Youtube-канала «Соловьев Live».

По ее словам, «убийца — из так называемой благополучной семьи». Омбудсмен отметила, что его родители имели возможность оплачивать ему учебу в престижном вузе и отдельное жилье. С финансовой точки зрения семья благополучная, но на уровне личных отношений контакта у молодого человека с родителями не было, резюмировала она.

Волынец также пояснила, что именно из-за продолжительного конфликта с родителями Ильназ Галявиев съехал на отдельное жилье. При этом она подчеркнула, что, если смотреть в корень произошедшей трагедии, то ее причиной стало «абсолютное отсутствие государственной идеологии».

Ранее стало известно, что Эльвира Игнатьева, учительница английского языка, пыталась спасти ребенка от убийцы. «Она оттолкнула ученика подальше от стрелявшего и встала на пути его оружия, фактически закрыв собой ребенка. Ранение, полученное Игнатьевой, оказалось смертельным», — рассказал источник ТАСС. Ей было 25 лет.

По официальным данным, в результате стрельбы в школе погибли девять человек, в том числе семь детей, пострадали 20 человек. Следственный комитет возбудил дело о массовом убийстве. 12 мая объявлено в Татарстане днем траура. Атаковавший гимназию в настоящее время задержан.