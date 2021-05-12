Огромный веслонос попался на крючок и 800 метров тащил лодку с рыбаками

В американском штате Теннесси огромный веслонос попался на крючок и 800 метров тащил за собой лодку с рыбаками. Об этом сообщает USA Today.

По сообщению агентства по природным ресурсам штата Теннесси, инцидент произошел, когда двое рыбаков ловили полосатого окуня в реке Кейни-Форк. Чтобы справиться с веслоносом и вытащить его из воды, им потребовалось больше 30 минут.

Вес рыбы составил около 25 килограммов, а длина — 1,5 метра. Рыбаки воспользовались случаем, чтобы сделать несколько снимков с веслоносом в руках, а затем отпустили его в реку.

Веслонос — вид пресноводных лучеперых рыб. Они обитают в водоемах восточной части США. Имеют рострум веслообразной формы, составляющий около трети всей длины тела. Вес самых крупных экземпляров превышает 90 килограммов.

В прошлом году сообщалось, что житель американского штата Оклахома поймал веслоноса и поставил мировой рекорд. Джеймсу Люкхарту (James Lukehart) удалось вытащить лучеперую рыбу длиной 179 сантиметров и весом 66,5 килограмма во время рыбалки на озере Кистон.