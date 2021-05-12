На Украине пожаловались на «дешевизну» украинцев в Европе

Бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко пожаловалась на то, что украинцев, которые выезжают на заработки в Европу, «ценят» очень дешево. Об этом она рассказала в эфире телеканала «Первый независимый», передает РИА Новости.

По словам Савченко, важно то, насколько государство «оценивает» своего гражданина, и если оно считает его «нолем», то так будет и во всем мире. Ситуация катастрофическая, подчеркнула она.

Экс-парламентарий также отметила, что схожая картина наблюдается и в других сферах, таких как международное сотрудничество, учения, коалиционные войска и прочих. «Украинский солдат оценивается дешевле, я не знаю, сальвадорского, в конце концов, дешевле бангладешского, дешевле всех», — подчеркнула она.

Ранее Савченко заявила, что Украина теряет суверенитет. По ее словам, украинские власти уделяют больше внимания внешним игрокам, чем украинцам. Она отметила, что после того, как была помилована в России и вернулась на Украину, могла быть президентом.