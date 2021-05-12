Героиня реалити-шоу повторила видео из TikTok и попала в больницу

Героиня австралийского реалити-шоу «Большой брат» (Big Brother) Тилли Витфелд (Tilly Whitfeld) рассказала, что попала в больницу после того, как попыталась повторить видео из TikTok. О своей госпитализации она написала в Instagram.

Девушка заявила, что за два месяца до начала съемок увидела в соцсети косметическую процедуру, якобы позволяющую удалить рубцы на лице. Витфелд последовала примеру из видео, но результат оказался неожиданным: она попала в больницу с временной потерей зрения из-за отека. Как объяснили врачи, героиня реалити занесла себе инфекцию иглой.

Витфелд приложила к своему посту селфи, на котором видно, что ее щеки и скулы покрыты красными пятнами после неудачной процедуры. Девушка объяснила, что из-за этого во время съемок шоу она постоянно наносит маску из голубой глины на лицо.

Пострадавшая от лайфхака Витфелд посоветовала подписчикам никогда не повторять косметические процедуры самостоятельно, а оставить это дело профессиональным косметологам.