Кремль прокомментировал слова Кадырова про Израиль

Cлова главы Чечни Рамзана Кадырова про Израиль не могут быть отражением позиции России, она определяется президентом, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его комментарий приводит РИА Новости в среду, 12 мая.

Песков подчеркнул, что Москва обеспокоена ростом числа жертв среди гражданского населения в ходе арабо-израильского противостояния. По его словам, стороны конфликта должны проявить сдержанность и выйти на урегулирование проблемы, «опираясь прежде всего на действующие резолюции Совета Безопасности ООН».

10 мая Рамзан Кадыров потребовал от властей Израиля извиниться за столкновения, которые произошли в ночь с 7 на 8 мая между палестинцами и израильскими бойцами пограничной полиции в Восточном Иерусалиме. Он подчеркнул, что мусульмане не будут ждать, пока прекратятся «циничные нападки на мечеть и репрессии верующих».

9 мая в Восточном Иерусалиме вспыхнули беспорядки из-за решения израильского суда выселить несколько арабских семей, более полувека проживающих там без документов на право собственности. Десятки протестующих с палестинскими флагами забросали камнями стражей порядка, силовики применили спецсредства. За двое суток были ранены более 250 гражданских лиц и 17 полицейских.