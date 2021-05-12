Российским чиновникам посоветовали повысить зарплату

Основной проблемой российской государственной службы является низкая квалификация и недостаточная мотивация для работы. Специалисты пришли к выводу, что этот сектор нуждается в комплексной трансформации, которая в том числе потребует существенного повышения зарплаты чиновникам, пишут «Ведомости».

Экспертную записку под названием «Кадровая политика на госслужбе: текущие проблемы и необходимые изменения» подготовил Центр перспективных управленческих решений при участии Центра подготовки руководителей цифровой трансформации ВШГУ­РАНХиГС, компании «Экопси консалтинг» и исследовательской группы «Циркон».

Они посоветовали начать с изменения законодательства, устанавливающего устаревшие требования к кандидатам. Затем следует заняться финансовой составляющей, ведь доходы госслужащих на уровне вплоть до заместителя департамента ниже среднего у руководителей в коммерческих организациях. Такая ситуация отпугивает молодых специалистов.

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Помимо этого, на госслужбе растет число руководителей среднего звена. При эффективном уровне 2,5 исполнителя на одного руководителя в России этот коэффициент равен 1,5.

Отдельно указано, что зарплата чиновников слабо привязана к эффективности его работы. Надбавки и иные фиксированные выплаты воспринимаются ими как гарантированный доход, премиальная же часть не превышает десяти процентов. Авторы доклада считают, что нужно довести значимость премии до 30 процентов, а выплачивать ее только после достижения ключевых показателей эффективности (KPI).

Также эксперты обратили внимание на низкую результативность системы повышения квалификации. Никак не влияющими на качество их работы образовательные программы назвали 43 процента опрошенных. А 90 процентов из тех, кто проработал на госслужбе более десяти лет, полагают, что по навыкам они отстают от коллег из коммерческого сектора.

Ранее в докладе «Производительность труда и российский человеческий капитал: парадоксы взаимосвязи», подготовленном Высшей школой экономики, указывалось, что главной причиной отставания России от развитых стран является низкая производительность труда. Она, в свою очередь, обусловлена проблемами с образованием. По доле людей, которые проходят переобучение, страна в несколько раз отстает от Европы.