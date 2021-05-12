На Украине после Дня Победы завели 17 уголовных дел за запрещенную символику

На Украине после Дня Победы правоохранительные органы завели 17 уголовных дел за демонстрацию запрещенной символики. Об этом говорится в сообщении на сайте МВД.

Первый замминистра Сергей Яровой рассказал что 8 мая, в День памяти и примирения, состоялось 435 мероприятий, в которых приняли участие более 14 тысяч человек. 9 мая, в День Победы над нацизмом во Второй мировой войне, прошли 729 мероприятий с участием 62,2 тысячи человек.

Глава Нацполиции Игорь Клименко сообщил, что полицейские зафиксировали несколько событий, связанных с использованием запрещенной символики. Он поблагодарил сотрудников в Одессе, Закарпатье, Львовской, Запорожской и Луганских областях, которые «вовремя среагировали и прекрасно сработали».

«Не дали разгуляться нарушителям. Личный состав действовал очень четко, не позволил ситуации выйти из-под контроля», — заявил Клименко.

По его словам, за 9 мая было составлено 22 административных протокола. «Начато 17 уголовных производств за распространение запрещенной символики коммунистического и нацистского режимов», — добавил глава полиции.

Ранее президент Владимир Зеленский в своем поздравлении с Днем Победы заявил о вкладе украинского народа в победу над нацизмом.