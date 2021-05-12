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Володин порассуждал о жизни в 90-е в России

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Вячеслав Володин
Вячеслав Володин
Фото: пресс-служба Госдумы РФ

Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин раскритиковал 1990-е годы и предупредил об опасности их повторения в России. Об этом в среду, 12 мая, он порассуждал в ходе ежегодного отчета правительства в нижней палате парламента (запись доступна на YouTube).

Володин подчеркнул, что в указанный период было принято чрезмерное количество законов, однако при этом «никто их не выполнял».

«Напринимали столько законов... Если их прочитать и представить, что же все-таки в это время было — жизнь счастливая или трагедия? Наверное, все-таки второе», — заметил спикер Госдумы.

26 апреля Володин заявил, что в России есть свой «ген демократии» и все условия для честных выборов, полностью отражающих волю избирателей. Кроме того, он подчеркнул, что демократия — «это не покричать на площади и не побузить на улице». По его словам, демократия выражается в свободе влияния на решения органов власти, участия в выборах и выражения своего мнения.

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