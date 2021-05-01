Володин призвал ЦБ и правительство задуматься о «наказах» россиян

Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал Центральный банк и правительство задуматься о «наказах» россиян. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Так Володин в том числе прокомментировал свою поездку в Саратов, где общался с пенсионеркой. Женщина посетовала на то, что люди в России продолжают бедствовать. Спикер Госдумы написал, что все, о чем она говорила — обязательства, которые власть должна выполнять.

«Наши коллеги из правительства РФ, Центрального банка, которые, увидев наказ жителей в новостях федерального уровня, надеюсь, задумаются. Все говорят о необходимости разговаривать с людьми, слушать и слышать их, но правильно было бы услышать и тот диалог, который идет с избирателями у депутатов в ходе встреч в регионах», заявил Володин.

По его мнению, в этом и есть «суть представительной демократии» и работы депутата.