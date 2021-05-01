Россия
 
Последние новости
Магомедшарипову проведут операцию
Пострадавших в ДТП в Ставрополье детей эвакуируют в Москву
Нападение на инкассаторский автомобиль попало на видео
В столице Таджикистана произошел мощный взрыв
Иранских дзюдоистов наказали за нежелание бороться с израильтянами
Болгария назвала условия для въезда в страну россиянам
Российская вакцина спасла одну европейскую страну от коронавируса
Киркоров поработал таксистом и узнал мнение россиян о себе
Замглавы МЧС России освободили от должности
Новости партнеров
Прослушать новость

Володин призвал ЦБ и правительство задуматься о «наказах» россиян

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Юлия Зырянова / РИА Новости

Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал Центральный банк и правительство задуматься о «наказах» россиян. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Так Володин в том числе прокомментировал свою поездку в Саратов, где общался с пенсионеркой. Женщина посетовала на то, что люди в России продолжают бедствовать. Спикер Госдумы написал, что все, о чем она говорила — обязательства, которые власть должна выполнять.

«Наши коллеги из правительства РФ, Центрального банка, которые, увидев наказ жителей в новостях федерального уровня, надеюсь, задумаются. Все говорят о необходимости разговаривать с людьми, слушать и слышать их, но правильно было бы услышать и тот диалог, который идет с избирателями у депутатов в ходе встреч в регионах», заявил Володин.

По его мнению, в этом и есть «суть представительной демократии» и работы депутата.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Власти Саратова рассказали о поспорившей с Володиным пенсионерке
Спикер Госдумы выслушал критику пенсионерки на улице и попал на видео
Володин допустил утечку коронавируса из американской лаборатории