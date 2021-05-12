Названо число пользователей устаревшей Windows 7 в России

Больше трети пользователей ОС от Microsoft из России остаются на Windows 7. Об этом сообщается в отчете на сайте компании «Лаборатория Касперского».

Доля популярной операционной системы среди домашних пользователей составляет 37 процентов — число лицензионных копий исчисляется миллионами. Windows 7 также установлена на 35 процентах компьютеров компаний крупного и среднего бизнесов и на 34 процентах — представителей микробизнеса. Также в «Лаборатории Касперского» определили и более старые версии ОС на устройствах клиентов Microsoft из России, например, Windows Vista. Однако доля последней составляет менее одного процента.

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На компьютерах более половины российских пользователей установлена актуальная ОС — Windows 10. Доля продукта составляет 56 процентов. В компании назвали своевременное обновление системы и использование антивируса надежным способом защитить свой компьютер от хакерских атак.

«Устаревшая версия операционной системы может работать нормально, но, если она уже не поддерживается, ее легче атаковать», — уточняется в отчете. Специалисты отметили, что с окончанием жизненного цикла ОС — что актуально в случае Windows 7 и Vista — Microsoft прекращает выпускать патчи безопасности. Это облегчает работу злоумышленников.

При этом корпоративные пользователи могут не обновляться с Windows 7 до 2023 года. Для представителей бизнеса Microsoft предлагает временную платную поддержку.

«Обновляться нужно своевременно, ни в коем случае не откладывая в долгий ящик установку как минимум критических апдейтов», — заявил эксперт «Лаборатории Касперского» Олег Горобец. По словам автора, использовать в работе устаревшую ОС — все равно, что оставлять дом с незапертой дверью.

В сентябре специалисты агентства NetMarketShare заявили, что около 26 процентов ПК на базе ОС от Microsoft в мире работают под управлением Windows 7. Официальная поддержка старой операционной системы была прекращена 14 января 2020 года.