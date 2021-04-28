Раскрыто количество пользователей Windows

Количество установок Windows 10 достигло 1,3 миллиарда единиц. Об этом сообщается на сайте Microsoft.

Согласно отчету за первый квартал 2021 года, общая выручка Microsoft выросла на 19 процентов, до 41,7 миллиарда долларов. Чистая прибыль компании выросла на 44 процента, до 15,5 миллиарда. Также в отчете раскрывается количество активных ПК на Windows 10 — 1,3 миллиарда устройств. По словам представителей корпорации, главной причиной роста оказалась пандемия коронавируса и потребность потребителей в новых производительных компьютерах. Также в начале 2020 года была прекращена поддержка популярной Windows 7 и часть пользователей искала более мощный ПК.

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Финансовый директор Microsoft Эми Худ (Amy Hood) заявила, что рынок ПК был «исключительно сильным», несмотря на дефицит полупроводников, необходимых для их производства. При этом Худ считает, что нехватка микросхем больше ударила по темпам выпуска консолей Xbox, чем компьютеров.

Выручка выпускающего фирменные компьютеры Surface составила 1,5 миллиарда долларов, что на 15 процентов больше, чем в предыдущем квартале. При этом Microsoft рассчитывала на более внушительные финансовые показатели, однако столкнулась с некоторыми «проблемами на производстве».

В марте 2020 года представители Microsoft заявили, что Windows 10 оказалась установленной на миллиарде активных устройств.

Согласно отчету агентства NetMarketShare за сентябрь 2020 года, актуальной Windows 10 пользуются 56,4 процента пользователей компьютеров. На втором и третьем местах с долями 26,03 и 3,49 процента оказались Windows 7 и macOS 10.15 соответственно.