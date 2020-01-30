Смерть Windows 7 оказалась выгодна Microsoft

Выручка Microsoft за второй квартал 2020 финансового года оказалась выше прогнозируемой. Журналисты Softpedia связали увеличение доходов компании с окончанием поддержки Windows 7.

Квартальная выручка составила 36,9 миллиарда долларов, что на 14 процентов больше, чем в прошлом году. Чистая прибыль составила 11,65 миллиарда долларов, против 8,42 миллиарда годом ранее. Отмечается, что только одно подразделение More Personal Computing принесло компании 13,2 миллиарда долларов.

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По мнению издания, смерть Windows 7 оказалась выгодной для корпорации, поскольку пользователи стали массово приобретать лицензии Windows 10. Softpedia ссылается на главного финансового директора Microsoft Эми Худа, который косвенно подтвердил причину квартальных успехов. «Доходы OEM Pro, которые составляет около 40 процентов от общих доходов Windows, выросли на 26 процентов благодаря высокому спросу на Windows 10 в преддверии прекращения поддержки Windows 7», — заявил Худ. По словам финансового директора, Microsoft ожидает рост выручки на 10-11 процентов по итогам финансового года.

В конце января сетевые активисты потребовали от Microsoft не закрывать Windows 7, а переформатировать популярную операционную систему в продукт с открытым исходным кодом. 15 января аналитики IDC предположили, что десятки миллионов бизнес-пользователей Windows 7 перейдут на операционную систему macOS.

Официальная поддержка Windows 7 была прекращена 14 января. С этого дня компания перестала выпускать обновления и консультировать пользователей по вопросам безопасности.

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