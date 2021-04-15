Microsoft выпустила обновление Windows 7

Признанная устаревшей Windows 7 получила обновление. Об этом сообщает издание Softpedia.

Апдейт KB5001335 включает в себя как патчи безопасности, так и минорные обновления операционной системы. В частности, ряд из них устраняет определенные ошибки в ОС. Например, одно из выпущенных исправлений касалось непосредственно российских пользователей. Апдейт решает баг, из-за которого в системе демонстрировалось неправильное время в часовом поясе города Волгограда.

Также в апдейте нашли исправление ошибки получения накопительных обновлений для пользователей платных корпоративных версий Windows 7. Выпущенный патч устранил неполадку, при котором получение обновления заканчивалось бесконечным циклом загрузки пакетов с серверов Microsoft.

По словам журналистов, обновление получат только корпоративные пользователи ОС, которые по тем или иным причинам не имеют возможности обновиться до актуальной версии Windows 10. По оценке авторов, Windows 7 до сих пор используют примерно на 20 процентах компьютеров в мире.

В декабре 2019 года представители Microsoft заявили, что бизнес-пользователи Windows 7 продолжат получать обновления ОС в течение трех лет. Поддержка операционной системы для остальных пользователей была прекращена 14 января 2020 года.