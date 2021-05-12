В Ереване началась забастовка водителей

Десятки водителей общественного транспорта в Ереване начали забастовку из-за перебоев с поставками бензина и дизельного топлива. В образовании дефицита они обвиняют столичные власти, пишет «Sputnik Армения».

Как утверждают протестующие, перебои с поставками начались после того, как администрация города заключила контракт на обеспечение транспорта с компанией CPS. После этого топливо в хранилищах стало появляться все реже, а накануне пропало вовсе. «Как нам теперь работать? Пусть государство думает, мэрия думает над тем, как решить проблему. Тысячи наших сограждан остались без транспорта», — заявил изданию один из водителей.

В свою очередь, в пресс-службе мэрии Еревана заявили, что вина за перебои с поставками лежит на поставщиках нефтепродуктов. Чиновники заверили, что проблема носит исключительно технический характер и будет устранена в ближайшее время.

Ранее глава украинской государственной компании «Нафтогаз» Юрий Витренко предсказал стране новые «тарифные бунты», если цены на газ не стабилизируются. Он заметил, что на Украине фактически не существует ни розничного, ни оптового рынка газа, из-за чего процесс ценообразования напоминает «стихийный базар».