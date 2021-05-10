Пашиняна во второй раз не избрали премьер-министром Армении

Парламент Армении во второй раз не избрал Никола Пашиняна премьер-министром республики. Об этом сообщает «Sputnik Армения».

Уточняется, что против проголосовал один депутат, еще один — за, 76 парламентариев воздержались, 25 депутатов не приняли участия в голосовании. Таким образом, парламент будет распущен.

Спикер Национального Собрания Арарат Мирзоян отметил, что до избрания нового состава парламента старый продолжит действовать в обычном режиме, поэтому депутаты встретятся снова на ближайших заседаниях.

Пашиняна не избрали для формальной конституционной процедуры, которую необходимо соблюсти для внеочередных парламентских выборов. Для этого парламент должен быть распущен, а чтобы это произошло, депутаты дважды не должны избрать премьер-министра. Первое голосование состоялось 3 мая: против проголосовали три человека, за — один.

8 мая 2018 года Пашинян был впервые избран на должность премьер-министра Армении. 25 апреля 2021 года после волны массовых протестов в Ереване он подал в отставку. При этом политик продолжает исполнять обязанности главы правительства до внеочередных парламентских выборов, назначенных на 20 июня 2021 года, а также оставил за собой право баллотироваться повторно.