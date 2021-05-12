Украинцам пообещали двукратный рост цен на свет

Украинцев ждет двукратный рост тарифов на свет из-за решения властей сократить субсидии распределяющим компаниям как минимум на 40 процентов. Об этом пишет «Обозреватель» со ссылкой на источники в правительстве республики.

Повышение цен гражданам пообещали уже к 1 июля. Как уверяют собеседники издания, нынешняя стоимость киловатта электроэнергии в 1,68 гривны (около 4,5 рубля) с трудом покрывает даже расходы ее на транспортировку по сетям, после отмены субсидий тариф будет увеличен до трех и более гривен (около восьми рублей) за киловатт.

Источники отметили, что стоимость электроэнергии после нововведений останется единой на всей территории страны, предложение об установлении различных региональных ценников не нашло поддержки среди членов кабмина. В свою очередь, в издании подсчитали, что после роста тарифов среднестатистическая украинская семья будет отдавать за коммунальные услуги 3769 гривен в месяц (около 10087 рублей).

Ранее глава украинской государственной компании «Нафтогаз» Юрий Витренко предсказал стране новые «тарифные бунты», если цены на газ не стабилизируются. Он заметил, что на Украине фактически не существует ни розничного, ни оптового рынка газа, из-за чего процесс ценообразования напоминает «стихийный базар».

Предыдущие повышения стоимости тарифов ЖКХ на Украине нередко приводили к акциям протеста. После того, как в январе компания «Нафтогаз» повысила цену на газ для населения на 14 процентов — до 7,22 гривны (около 19 рублей) без учета стоимости распределения, а правительство отметило льготы на поставку света в дома, в стране начались так называемые «тарифные бунты».

Недовольные политикой властей перекрывали дороги в Полтавской области. Антиправительственные демонстрации проходили также во Львове, Одессе, Лубнах и других населенных пунктах, в Житомире протестующие брали штурмом областную администрацию.