Раскрыто число заблокированных Apple приложений

В 2020 году Apple заблокировала почти миллион приложений. Об этом сообщается в отчете на сайте компании.

В материале говорится, что модераторы Apple тщательно проверили каждое из 1,8 миллиона приложений, доступных в App Store. Также администрация сервиса контролирует выход обновлений. В этой связи в прошедшем году были отклонены около миллиона предложений публикации программ и заблокировано примерно столько же обновлений.

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Из документа следует, что 215 тысяч программ были удалены из-за того, что собирали слишком много персональных данных пользователей. 150 тысяч приложений отклонили по причине, что те копировали функции уже существующих сервисов, 95 тысяч программ забанили за мошенничество. 48 тысяч приложений удалили по причине наличия «скрытых или незадокументированных функций». Также в 2020 году модераторы заблокировали 470 тысяч аккаунтов разработчиков, который попались на нарушении правил App Store.

Представители компании Тима Кук заявили, что эффектно боролись с мошенничеством, связанным с кражей денег. В частности, были отклонены подозрительные транзакции на сумму 1,5 миллиарда долларов, более трех миллионов украденных банковских карт отвязали от сервиса.

«Apple работает незаметно и круглосуточно, чтобы сделать App Store безопасным и надежным местом — как для пользователей, так и для разработчиков», — говорится в заявлении компании.

Летом исследователи из компании White Ops обнаружили ботнет, который заставлял пользователей Android обманом загружать вредоносные приложения из Google Play. Специалисты Google удалили вредоносную программу из магазина приложений.