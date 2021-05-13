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Мужчина столкнулся лицом к лицу с аномально большой смертельно опасной акулой

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Фото: Globallookpress.com

В американском штате Флорида ныряльщик столкнулся лицом к лицу с гигантской самкой тупорылой акулы. На фотографии с хищницей обратило внимание издание Daily Mail.

В начале мая 55-летний дайвер и фотограф Джон Мур (John Moore) занимался фридайвингом (подводным плаванием с задержкой дыхания) в прибрежных водах города Юпитер и наблюдал за тупорылыми акулами, когда ему повстречалась аномально большая особь. «Скорее всего, она была беременна и никогда не пропускала приемы пищи», — пошутил ныряльщик.

Мур полагает, что акула набрала избыточный вес из-за наплыва мелкой рыбы ранней весной. «Это доминантная акула, она уверенно приближалась ко мне на протяжении всего нашего погружения», — отметил мужчина. Ему удалось с разных ракурсов запечатлеть громадную хищницу, в том числе ее пасть со смертельно опасными клыками.

Тупорылые акулы считаются одним из самых агрессивных видов акул и представляют опасность для человека. Обитают в тропических и субтропических климатических зонах, могут заплывать в пресные воды и охотиться в прибрежных зонах.

Ранее на видео попало, как двухметровая смертельно опасная акула проплыла в нескольких метрах от ничего не подозревающего серфера, тренировавшегося возле австралийского пляжа Марубра в пригороде Сиднея. Оператор затруднился определить вид акулы, но, судя по силуэту, это либо большая белая акула, либо тупорылая акула.

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