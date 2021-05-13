Ирландский актер Колин Фаррелл захотел добиться опеки над взрослым сыном, который страдает генетическим заболеванием. Об этом сообщает Page Six.

12 сентября ребенку артиста и модели Ким Борденейв Джеймсу исполнится 18 лет, однако родители хотят управлять всеми его потребностями, несмотря на возраст. Они уже подали в суд соответствующие документы. В них говорится, что молодой человек не может обеспечить собственное здоровье и благополучие.

Уточняется, что у Джеймса синдром Ангельмана — генетическое заболевание, которое характеризуется такими признаками, как задержка психического развития, нарушения сна, припадки, хаотические движения и частый смех. В судебных документах указывается, что из-за своего состояния сын звезд не имеет возможности выразить свои предпочтения по поводу опекунства. Его доктор заявил, что Джеймс также не сможет присутствовать на заседании, которое состоится 27 сентября.

В прошлом году в сети появились фотографии со съемочной площадки картины «Бэтмен», в которой Колин Фаррелл играет злодея Пингвина. На снимках он выглядит сильно поправившимся. При этом можно увидеть, что у него полулысая голова и рябая кожа на лице.