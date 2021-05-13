В России выявили 8380 новых случаев коронавируса

В России за последние сутки выявили 8380 новых случаев коронавируса. Общее число заражений с начала пандемии составило 4 913 439. Об этом оперативный штаб сообщил в своем Telergam-канале.

8380 случаев COVID-19 выявили в России за сутки

Больше всего заражений зарегистрировано в Москве (2787), Санкт-Петербурге (741), Московской области (643). Меньше всего — в Республике Алтай (5), на Чукотке (1) и в Еврейской автономной области (1).

За сутки умерли 392 человека, общее количество летальных исходов с начала пандемии составило 114 723.

Суточный показатель выздоровлений составил 9349, общий — 4 527 878.